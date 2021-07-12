Государственная экспертиза одобрила строительство «Приморского УПК» в Выборгском районе

На берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти начнутся работы по строительству объекта федерального значения — «Приморского универсально-перегрузочного комплекса», который позволит обслуживать порядка 65 млн тонн грузов в год.

Соответствующее положительное заключение выдало «Главгосэкспертиза России». Работы по строительству объекта пройдут в три этапа. На первом этапе планируется проведение работ по подготовке территории, образованию искусственного земельного участка площадью 29 гектаров и строительство временных зданий и сооружений.

Второй этап включит в себя обустройство морской, транспортной и терминальной инфраструктуры для перевалки 48 млн тонн в год грузов. Среди объектов строительства – терминалы по перевалке контейнеров, генеральных грузов, минеральных удобрений, угля и сельскохозяйственной продукции, объекты морского пункта пропуска через Государственную границу РФ, объекты акватории порта и другие.

На третьем этапе предусмотрено увеличение пропускной способности контейнерного терминала и достижение проектных показателей грузооборота будущего комплекса. В рамках федерального проекта «Развитие морских портов» эти показатели могут достичь до 65 млн тонн грузов в год.

Строительство «Приморского УПК» также будет сопровождаться формированием инфраструктуры вокруг масштабного объекта. Компания ООО «Приморский УПК» уже прорабатывает возможности строительства авто и ж/д дорог, а также целого жилого микрорайона.