Каждому девятому россиянину отказывают в приеме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19

В России работодатели отказали 11% кандидатов из-за того, что у них не было прививки против COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

При этом отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос. В Москве с «ковидной дискриминацией» столкнулись 15% респондентов, в Петербурге — 9%.

Чаще всего в приеме на работу из-за отсутствия прививки сталкиваются работники с зарплатой меньше 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых специалистов с подобными случаями встречались 10% опрошенных.

Напомним, с 1 августа работать в соцучрежедниях Ленобласти могут только сотрудники с “антиковидными” документами. А с 1 сентября в Ленобласти будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. Кроме того в регионе официально введены COVID-паспорта для бизнеса.