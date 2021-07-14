Жителям Ленобласти, которые не прошли вакцинацию, запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, проходящих в «красной» зоне, а также они не смогут попасть на прием в МФЦ без предварительной записи. Какие еще есть ограничения для непривитых ленинградцев, рассказываем в нашем материале.
Участие в массовых мероприятиях
В настоящее время невакцинированные жители 47 региона или граждане, не имеющие отрицательного результата ПЦР-теста, не могут участвовать в массовых мероприятиях: торговых ярмарках, передвижных цирках, в детских развлекательных центрах и игровых комнатах на территории Выборгского, Гатчинского, Всеволожского, Тихвинского, Лодейнопольского районов и в городе Сосновый Бор.
До 1 августа все физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Все участники таких мероприятий должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке или справку об антителах.
Предзапись в МФЦ
С 12 июля 2021 года в МФЦ, расположенных в «красной» и «желтой» зоне, принимают только по предварительной записи.
В «красную» зову входят: филиал «Всеволожский» (Заводская), филиал «Всеволожский», отдел «Кудрово», филиал «Всеволожский» — отдел «Мурино», филиал «Всеволожский», отдел «Сертолово», филиал «Всеволожский» — отдел «Новосаратовка», филиал Всеволожский» — отдел «Колтуши», филиал «Всеволожский» — отдел «Бугры», бизнес-офис «Всеволожский», филиал «Выборгский», филиал «Выборгский» — отдел «Приморск», филиал «Выборгский» — отдел «Рощино», филиал «Выборгский» — отдел «Светогорск», бизнес-офис «Выборгский», филиал «Гатчинский», филиал «Гатчинский» — отдел «Аэродром», филиал «Гатчинский» — отдел «Коммунар», филиал «Гатчинский» — отдел «Сиверский», бизнес-офис «Гатчинский», филиал «Сланцевский», филиал «Тихвинский», бизнес-офис «Тихвинский», филиал «Лодейнопольский», филиал «Сосновоборский», филиал «Тихвинский» — отдел «Бокситогорск», филиал «Тихвинский» — отдел «Пикалево» и УРМ всех районов красной зоны.
В желтую зону входят: филиал «Волосовский», филиал «Лужский», филиал «Кировский», филиал «Кировский» — отдел «Отрадное», филиал «Лодейнопольский» — отдел «Подпорожье», филиал «Тосненский», филиал «Тосненский» — отдел «Никольское», филиал «Тосненский» — отдел «Тельмановский», филиал «Волховский», филиал «Киришский», бизнес-офис «Киришский», филиал «Ломоносовский», филиал «Ломоносовский» — отдел «Новоселье», филиал «Приозерск», филиал «Приозерск» — отдел «Сосново» и УРМ всех районов желтой зоны.
Записаться на прием:
Отстранение от работы
Работника, не сделавшего прививку, не могут уволить. Однако трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от выполнения обязанностей, что повлияет на заработную плату.
Чиновники на дистанционке
Проведение семейных праздников
Семейные мероприятия в «красной» зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до 10 человек, в «желтой» — до 15. Если количество людей больше, то участники должны предоставить справки о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Это касается и росписи в ЗАГСе.
Отметим, что с 15 июля 2021 года в местах размещения туристов в Карелии, таких как, хостелы, гостиницы, турбазы и другие, будет исключено заселение, если путешественник не предоставит справки о привитии или отрицательный результат ПЦР-теста.