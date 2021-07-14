Жителям Ленобласти, которые не прошли вакцинацию, запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, проходящих в «красной» зоне, а также они не смогут попасть на прием в МФЦ без предварительной записи. Какие еще есть ограничения для непривитых ленинградцев, рассказываем в нашем материале.

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Участие в массовых мероприятиях

В настоящее время невакцинированные жители 47 региона или граждане, не имеющие отрицательного результата ПЦР-теста, не могут участвовать в массовых мероприятиях: торговых ярмарках, передвижных цирках, в детских развлекательных центрах и игровых комнатах на территории Выборгского, Гатчинского, Всеволожского, Тихвинского, Лодейнопольского районов и в городе Сосновый Бор.

До 1 августа все физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Все участники таких мероприятий должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке или справку об антителах.

Предзапись в МФЦ

С 12 июля 2021 года в МФЦ, расположенных в «красной» и «желтой» зоне, принимают только по предварительной записи.

В «красную» зову входят: филиал «Всеволожский» (Заводская), филиал «Всеволожский», отдел «Кудрово», филиал «Всеволожский» — отдел «Мурино», филиал «Всеволожский», отдел «Сертолово», филиал «Всеволожский» — отдел «Новосаратовка», филиал Всеволожский» — отдел «Колтуши», филиал «Всеволожский» — отдел «Бугры», бизнес-офис «Всеволожский», филиал «Выборгский», филиал «Выборгский» — отдел «Приморск», филиал «Выборгский» — отдел «Рощино», филиал «Выборгский» — отдел «Светогорск», бизнес-офис «Выборгский», филиал «Гатчинский», филиал «Гатчинский» — отдел «Аэродром», филиал «Гатчинский» — отдел «Коммунар», филиал «Гатчинский» — отдел «Сиверский», бизнес-офис «Гатчинский», филиал «Сланцевский», филиал «Тихвинский», бизнес-офис «Тихвинский», филиал «Лодейнопольский», филиал «Сосновоборский», филиал «Тихвинский» — отдел «Бокситогорск», филиал «Тихвинский» — отдел «Пикалево» и УРМ всех районов красной зоны.

В желтую зону входят: филиал «Волосовский», филиал «Лужский», филиал «Кировский», филиал «Кировский» — отдел «Отрадное», филиал «Лодейнопольский» — отдел «Подпорожье», филиал «Тосненский», филиал «Тосненский» — отдел «Никольское», филиал «Тосненский» — отдел «Тельмановский», филиал «Волховский», филиал «Киришский», бизнес-офис «Киришский», филиал «Ломоносовский», филиал «Ломоносовский» — отдел «Новоселье», филиал «Приозерск», филиал «Приозерск» — отдел «Сосново» и УРМ всех районов желтой зоны.

Записаться на прием:

по телефону ближайшего к вам филиала, который можно найти на официальном сайте МФЦ Ленобласти в разделе «Выбрать МФЦ»;

при личном обращении в МФЦ на ресепшене;

на портале МФЦ Ленинградской области в разделе «Запись на прием». Для записи потребуется регистрация на «Госуслугах»;

на сайте «Госуслуги» в разделе «МФЦ».

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