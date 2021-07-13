У жителя Отрадного сожгли Skoda Fabia

По информации ivbg.ru, 12 июля в экстренные службы поступил сигнал о горящем автомобиле возле жилого комплекса «Дружба» недалеко от стадиона в городе Отрадное.

Сгоревшим автомобилем оказалась Skoda Fabia, принадлежащая 43-летнему местному жителю. Рядом с иномаркой найдена скрученная тряпка, пропитанная горюче-смазочными материалами.

Полиция не исключает вариант поджога.

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