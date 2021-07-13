Более 28 млн россиян привились от коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о количестве привитых россиян.

По данным ведомства, на данный момент полный курс вакцинации от коронавируса прошли 28,6 миллиона человек. Об этом сообщила на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» замглавы ведомства Елена Ежлова.

Она отметила, что темпы вакцинации в регионах России разные. Есть субъекты-лидеры, а есть и аутсайдеры.

— Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры, — сказала Ежлова.

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