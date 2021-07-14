Российские семьи назвали минимальный доход для сведения концов с концами в пандемийный год

Росстат провел масштабный опрос, чтобы выяснить финансовое положение российских домохозяйств.

Финансовые затруднения различной тяжести испытывают 75,7% семей в России — в то время, как 24,3% семей хватает денег для покупки самых необходимых вещей. Такие результаты дало исследование, проводившееся Росстатом в октябре–ноябре 2020 года во всех регионах страны.

В 2018 году в таком исследовании о финансовых трудностях заявило 79,5% семей, в 2016 году их было 84,6%.

Согласно опросу, минимальный месячный доход домохозяйства граждане в 2020 году оценивали в среднем в 60,9 тысяч рублей. Чуть более двух лет эта сумма была 58,5 тысяч рублей — таким образом, она выросла на 4% за два года в то время, как цены за этот период, по данным Росстата, выросли более чем на 7%.