Троих молодых людей подозревают в изнасиловании и убийстве мужчины из Выскатки

Как сообщает 14 июля пресс-служба СК, завершено расследование уголовного дела об убийстве, сопряженном с сексуальным насилием над жителем Сланцевского района.

Следствие установило, что 31 декабря 2019 года четверо подозреваемых в возрасте 19-26 лет в подъезде дома на улице Садовой в Выскатке встретили 28-летнего знакомого и поспорили с ним из-за украденной цепочки.

Молодые люди похитили мужчину, перенесли квартиру, избивали руками и ногами, душили и применяли сексуальное насилие. По данным следствия, погибшему нанесли не менее 60 ударов.

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