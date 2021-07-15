Синоптики снова обещают Ленобласти кратковременные дожди, ливни и грозы

В пятницу, 16 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, местами по Ленобласти ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Температура воздуха ночью +18…+23°C, местами до +14°C, днем +27…+32°C. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.
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