Ленобласть продала Испании 1,5 тонны Тосненских бараньих кишок

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Партия качественной бараньей кишечной оболочки отправлена из Петербурга в Гренаду, город на юге Испании.

Из Ленобласти в Испанию ушло 1,5 тонны бараньей кишечной оболочки. Мясная продукция была изготовлена на Тосненском предприятии. Продукты прошли все необходимые проверки и ветеринарный контроль.

Партия качественной мясной продукции отправлена в Гренаду, город на юге Испании. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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