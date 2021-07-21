Партия качественной бараньей кишечной оболочки отправлена из Петербурга в Гренаду, город на юге Испании.

Из Ленобласти в Испанию ушло 1,5 тонны бараньей кишечной оболочки. Мясная продукция была изготовлена на Тосненском предприятии. Продукты прошли все необходимые проверки и ветеринарный контроль.

Партия качественной мясной продукции отправлена в Гренаду, город на юге Испании. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.