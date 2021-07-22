В Подпорожье продолжают благоустраивать пешеходную зону на проспекте Ленина

Общественная территория на проспекте Ленина в Подпорожье Ленобласти постепенно преображается и приобретает свой новый облик.

Сейчас уже установлены фонари у дома №24 и все подготовлено для высадки декоративных деревьев — шаровидных и пирамидальных туй. В ближайшее время завершится укладка плитки у дома №28. Рабочие уже укладывают бордюр, устанавливают освещение и завершают дренажные работы.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Финансирование осуществляется за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.