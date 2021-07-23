Юные петербуржцы удостоились золота на Международной математической олимпиаде

Россию на Международной математической олимпиаде представляли в том числе и воспитанники Президентского физико-математического лицея № 239, петербуржцы Иван Бахарев и Максим Туревский.

Мальчики получили высшую награду – золотые медали. Причем Максим Туревский получил 39 баллов и занял второе место в личном мировом зачете.

Остальные представители сборной России завоевали еще три золотых и одну серебряную медали. С 183 баллами россияне заняли второе место в общекомандном зачете. На первом месте – Китай. Всего в Олимпиаде поучаствовали более 600 школьников из 109 стран мира.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что волейболист из Кузьмолово возглавил российских спортсменов на открытии Олимпиады в Токио.