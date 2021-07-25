Арендаторов леса в Киришском районе будут судить за незаконную вырубку на 11 млн рублей

По информации ivbg.ru, руководителя и технического директора фирмы-арендатора лесного участка в Киришском районе будут судить за незаконную вырубку леса на арендованной земле.

Следствие установило, что в 2018 году на территории Киришского и Пчевжинского лесничества представители фирмы-арендатора земли наладили незаконную вырубку лесных насаждений.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области получал от руководства фирмы заведомо заниженные сведения об объеме лесных насаждений. Неучтенные насаждения присваивались.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 11 миллионов рублей. Соучастникам предъявлено обвинение по четырем эпизодам по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

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