Обнаружены новые свойства вакцин от коронавируса

Вакцинация может предотвратить развитие постковидного синдрома, проявляющегося в виде депрессии, слабости и снижения когнитивных функций.
По мнению терапевта Алексея Водовозова, вакцинация отрубает «ковидный хвост». Если это подтвердится в клинических исследованиях, профилактическая вакцина станет также и реабилитационной, передает Ura.ru.
По словам вакцинолога, кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, в реабилитационных центрах для переболевших коронавирусом, привитых людей не наблюдается. Постковидный синдром появляется, когда не справляется иммунитет и вирус размножается во всех органах. Соответственно, если будет сформирована предварительная защита, это спасет от постковидного синдрома.
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