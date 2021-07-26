Учащиеся Бокситогорского центра дополнительного образования стали лауреатами всероссийского конкурса «Палитра ремесел – 2021».

На всероссийском конкурсе «Палитра ремесел – 2021» в номинации «Работа с глиной и архитектурным пластилином» Ленинградскую область представили учащиеся Дарья Черняева и Иван Черепанов, а также педагог Оксана Холопова из Бокситогорского центра дополнительного образования.

Каждый участник мероприятия должен был защитить конкурсную работу и провести мастер-класс. Решением жюри, Дарья Черняева стала лауреатом 1 степени, Иван Черепанов – лауреатом 2 степени.

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