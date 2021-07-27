Главный эпидемиолог Ленобласти ответила на вопросы о вакцинации против COVID-19

Елена Хорькова в студии ЛенТВ24 рассказала, как человеку выбрать вакцину? Существуют ли после вакцинации отложенные побочные эффекты? И почему запас вакцины в Ленобласти на 98% состоит из препарата «Спутник V»?

С каждым днем в Ленобласти растет суточное число привитых от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни. Причиной роста желающих вакцинироваться стало ужесточение коронавирусных мер. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие имеются послабления для вакцинированных и что за вакцину используют медики.

Напомним, в регионе началась повторная вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке. Также вся актуальная информация о ходе вакцинации и об общем течении пандемии в Ленобласти теперь будет публиковаться на сайте администрации региона.