28 июля местами по Ленобласти ожидаются кратковременные дожди и грозы

В среду, 28 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночь пройдет без осадков, днем местами, преимущественно на западе, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +10…+15°C, местами +17…+20°C, днем +26…+31°C. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Ранее мы рассказывали, что в начале августа ожидается жаркая погода. Она не будет такой же аномальной, как в июле, но, по предварительным прогнозам, температура может быть выше нормы на два градуса.