В Ленобласти планируют переселить из ветхого жилья порядка 17 тысяч человек

В Ленинградской области за несколько лет хотят решить проблему аварийного и ветхого жилья. Для этого из таких домов необходимо переселить около 17 тысяч человек.

Об этом губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал телеканалу ЛенТВ24 в ходе прямой линии в среду, 28 июля.

Александр Дрозденко подметил, что если дом признан аварийным, его обязаны расселить и демонтировать за счет федерального, областного или муниципального бюджетов. Также он напомнил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья разделена на три этапа. Так, если дом признали аварийным в 2019 году, под расселение он попадет в 2026-2030-м.

Однако решить вопрос с переселением жильцов из плохих домов можно быстрее. Если муниципалитет согласится на софинансирование, то жилье можно получить в течение всего пары лет.