В Луге неделю продолжаются поиски пропавшего мужчины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски Филиппова Андрея Сергеевича, пропавшего в среду, 21 июля.

Информационную листовку разместили в группе Дежурный по Ленобласти. С 21 июля 2021 года о местоположении мужчины ничего неизвестно.

Среди особых примет Филиппова Андрея Сергеевича:

Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в серую футболку, зеленые камуфляжные штаны и черные кроссовки.