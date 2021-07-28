В Луге неделю продолжаются поиски пропавшего мужчины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски Филиппова Андрея Сергеевича, пропавшего в среду, 21 июля.
Информационную листовку разместили в группе Дежурный по Ленобласти. С 21 июля 2021 года о местоположении мужчины ничего неизвестно.
Среди особых примет Филиппова Андрея Сергеевича:
Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в серую футболку, зеленые камуфляжные штаны и черные кроссовки.
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27.07.2021 134