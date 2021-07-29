Россиянам предрекли рост цен на мясо и хлеб

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина определила, почему в стране могут подняться цены на некоторые продуктовые товары.
Речь идет в том числе о животноводческой продукции. Мясо может подорожать из-за динамики цен на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты, считает собеседница издания «Лента.ру».
— В ближайшее время цены могут вырасти еще на пять-семь процентов, — заявила она.
Также Тюрина предрекает рост стоимости хлеба. Эксперт уверяет, что производители планируют увеличивать цены на фоне повышения себестоимости продукции. При этом аналитик не ожидает «критичного подорожания» данных товаров — хлеб может подняться в цене на 5%.
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29.06.2021 823