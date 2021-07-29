Александр Дрозденко проверил, как в Сланцах благоустраивают дворы

Глава Ленобласти в ходе своей рабочей поездки по Сланцевскому району проверил, как «благоустройство территорий позволяет за несколько месяцев превратить неуютные места в ухоженные дворы».

Александр Дрозденко побывал в Сланцах во дворе на Кирова, 24 ― Ленина, 11, где в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» были проведены работы по благоустройству дворовой территории.

«Благоустройство территорий позволяет за несколько месяцев превратить неуютные места в ухоженные дворы, цветущие парки, современные площади, зеленые набережные. Важно, что выбор объектов, которые нужно благоустроить в первую очередь, делают жители», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что в 2021 году в Сланцах благоустраивают подход к музыкальной и художественной школам с улицы Ленина. Всего же в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.