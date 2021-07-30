В Мурино пропал девятилетний мальчик

О его местонахождении нет никакой информации со вчерашнего дня, 29 июля.

Ростом пропавший 155 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые. Добавляется, что поисковикам нужная помощь добровольцев.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.