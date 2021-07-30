В Пикалево на камеру попали двое подростков, скрутивших колпачки с колес автомобиля — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Tik-Tok тренд, в котором подростки массово снимают ниппели с колес автомобилей, а затем хвастаются «уловом» докатился и до Пикалево. Автор видео сообщил, что передал материал в полицию.

В Пикалево на камеру видеонаблюдения попали двое подростков, которые скрутили колпачки со всех колес автомобиля. Данный тренд пришел из Tik-Tok. В нем подростки массово снимают ниппели с колес автомобилей, а затем хвастаются «уловом» в соцсетях.

Не смотря на незначительность материального ущерба, автомобилисты тратят время и нервы, чтобы найти новые колпачки.

Автор видео сообщил, что передал материал в полицию. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Твоё Пикалёво».

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