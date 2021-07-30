Tik-Tok тренд, в котором подростки массово снимают ниппели с колес автомобилей, а затем хвастаются «уловом» докатился и до Пикалево. Автор видео сообщил, что передал материал в полицию.
В Пикалево на камеру видеонаблюдения попали двое подростков, которые скрутили колпачки со всех колес автомобиля. Данный тренд пришел из Tik-Tok. В нем подростки массово снимают ниппели с колес автомобилей, а затем хвастаются «уловом» в соцсетях.
Не смотря на незначительность материального ущерба, автомобилисты тратят время и нервы, чтобы найти новые колпачки.
Автор видео сообщил, что передал материал в полицию. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Твоё Пикалёво».
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