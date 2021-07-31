С начала лета в Ленобласти утонули 79 человек

С начала лета в водоемах Ленобласти утонули 79 человек, эту информацию подтвердили в следкоме региона.

Правоохранители отметили, что наибольшее количество случаев зафиксировано на водных объектах, не предназначенных для купания. Добавляется, что после происшествий с несовершеннолетними следком возбудил восемь уголовных дел о причинении смерти по неосторожности, пять трагедий с начала лета произошло в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Выборгском и Ломоносовском районах.

Вам будет интересно Решили переплыть: на Мойке утонул парень, его брата спасли - видео Трагический случай произошел вечером 28 июля на Мойке у Павильона Росси. ﻿ По информации издания Мегаполис, дво братьев решили переплыть реку Мойку... 29.07.2021 367

Напомним, что Роспотребнадзор одобрил только 15 водоемов в девяти районах Ленобласти для безопасного купания. Спасатели региона напоминают о мерах безопасности на воде.