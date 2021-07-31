Леноблизбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Госдумы

Накануне, 30 июля, прошло заседание Избирательной комиссии Ленобласти.

Было принято постановление о регистрации Лебедева Андрея Ярославовича кандидатом в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Он выдвигается от политической партии ЛДПР по Всеволожскому одномандатному избирательному округу №111.

Также было принято постановление о регистрации Дюбкова Вячеслава Александровича кандидатом в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвигаемого политической партией ЛДПР по Волховскому одномандатному избирательному округу №113.

Принято постановление о регистрации Парунова Леонида Григорьевича кандидатом в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией «Гражданская платформа» по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112.

Помимо этого Леноблизбирком принял постановление об отказе в регистрации кандидату Громову Тимуру Максимовичу, который выдвигался от политической партией «Российская партия свободы и справедливости» по Всеволожскому одномандатному избирательному округу №111. Отказ в регистрации связан с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.