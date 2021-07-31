В центре Петербурга заметно оживился рынок стрит-ритейла

В 2021 аренда помещений на Невском проспекте выросла на 4.7 п. п по сравнению с 2020 годом.

К началу июля 2021 года на Невском проспекте было заполнено 88,7% помещений стрит-ритейла. Для сравнения: на конец II квартала 2019 года заполняемость коммерческих помещений составила 97 %. Средняя заполняемость за 2019-2021 гг. составила 91,5%, сообщают “Невские новости”.

На начало июля на Невском было свободно чуть более 30 помещений, располагающихся на 1-2 этажах и выходящих окнами/дверьми/витринами на проспект.

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По данным JLL, на Невском проспекте доминируют кафе и рестораны: на них приходится треть занятых помещений. Второе место удерживает fashion- 20%, а замыкают тройку продуктовые магазины — 11 %. В этом году на Невский стали возвращаться сувенирные магазины.

Что же касается стоимости аренды помещений, по данным JLL, в 2021 году на основной части Невского проспекта ставки аренды в стрит-ритейле варьируются в диапазоне 6 000-10 000 рублей за кв. м в месяц (включая НДС), на Старо-Невском 2 800-6 000 рублей.