В июле в России зафиксировано максимальное число смертей из-за коронавируса за всю эпидемию

С 1 по 31 июля оперштаб сообщил о 23 349 летальных исходах.

В июле число умерших из-за коронавируса в России почти вдвое превысило показатель предыдущего месяца и стало максимальным за всю пандемию, сообщает ТАСС. В июле оперштаб сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован по итогам декабря прошлого года.

При этом летальность почти не изменилась: если в июне она была равна 3,1%, то в июле — 3,11%.

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Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными. Он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.