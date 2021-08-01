27-летний петербуржец поссорился со своей сожительницей и хотел ударить ее кулаком, но попал по ребенку, которого мать держала на руках. Малыш получил ушиб головного мозга и перелом левой теменной кости.

Вчера, 31 июля, в Санкт-Петербурге во время бытовой ссоры между мужчиной и женщиной пострадал грудной ребенок. 27-летний петербуржец поссорился со своей сожительницей и хотел ударить ее, но попал по ребенку, которого мать держала на руках.

Малыш получил ушиб головного мозга и перелом левой теменной кости. Его доставили в больницу, а буйного отца задержали.

Мать ребенка написала заявление в полицию на нерадивого отца. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».