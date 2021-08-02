Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Документы можно подать по предварительной записи в визовые центры.
Оператор визовых центров VFS Global сообщил, что с понедельника, 2 августа, россияне снова могут получать туристические визы в Венгрию.
— Начиная с 2 августа 2021 года, визовые центры Венгрии начинают прием документов по туристической цели поездки. <…> Подача документов осуществляется по предварительной записи, — сказано в сообщении.
Пакет документов остался прежним, но теперь нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Любая российская вакцина подходит.
Также без ограничений в Венгрию могут въехать те, кто в течение полугода переболел COVID-19. Требуется официальное подтверждение – первый положительный тест, затем последующий отрицательный и медсправка о том, что пациент действительно переболел коронавирусом.
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24.07.2021 340
Все документы должны быть на английском языке, либо на русском, но с официально подтверждённым переводом на английский.