Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Документы можно подать по предварительной записи в визовые центры.

Оператор визовых центров VFS Global сообщил, что с понедельника, 2 августа, россияне снова могут получать туристические визы в Венгрию.

— Начиная с 2 августа 2021 года, визовые центры Венгрии начинают прием документов по туристической цели поездки. <…> Подача документов осуществляется по предварительной записи, — сказано в сообщении.

Пакет документов остался прежним, но теперь нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. Любая российская вакцина подходит.

Также без ограничений в Венгрию могут въехать те, кто в течение полугода переболел COVID-19. Требуется официальное подтверждение – первый положительный тест, затем последующий отрицательный и медсправка о том, что пациент действительно переболел коронавирусом.

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Все документы должны быть на английском языке, либо на русском, но с официально подтверждённым переводом на английский.