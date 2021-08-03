Выявлена новая смертельная опасность перенесенного коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Шведские ученые заявили, что в первые две недели после COVID-19 сильно вырастает угроза сердечного приступа и ишемического инсульта.

Исследование задействовало больше 86 тысяч пациентов с COVID-19 и более 348 тысяч здоровых людей. Сообщается, что на каждый случай заражения коронавирусной инфекцией приходилась группа из четырех людей, которые соответствовали по возрасту, полу и стране.

Ученые узнали, что риск инфаркта и инсульта возрастал в три раза после COVID-19. Эту информацию также сравнили с сопутствующими заболеваниями, возрастом, полом и социально-экономическими факторами. Исследование проводилось с 1 февраля по 14 сентября прошлого года.

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02.08.2021 180
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