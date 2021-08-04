В Вуоксе ищут пропавшего четыря дня назад рыбака, на острове остались жена и ребенок

Утром 3 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что три дня назад 51-летний петербуржец отчалил от берега острова Козий в Вуоксе на пластиковой лодке и пропал со связи.

На острове, по предварительным данным, остались его жена и девятилетний ребенок. Их уже эвакуировали, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Спасатели Ленобласти обследуют акваторию Приозерского района в поисках лодки с рыбаком.

Ранее спасатели Ленобласти вызволили трех рыбаков, застрявших на Ладожском озере.