Спасатели нашли тело пропавшего на Вуоксе рыбака

В озере Вуокса в Приозерском районе Ленобласти обнаружено тело мужчины, который несколькими днями ранее отчалил от острова Козий на пластиковой лодке и пропал со связи.

Тело 51-летнего петербуржца обнаружили днем 5 августа. Сотрудники ПСО Приозерска извлекли утонувшего из воды и передали сотрудникам полиции. Точные причины смерти установит медэкспертиза.

Как сообщалось ранее, мужчина пропал 31 июля. На берегу остались его жена и девятилетний ребенок. Их эвакуировали с острова.