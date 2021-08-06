Ежедневно жители Ленобласти мониторят в поисковых запросах подходящий для себя вариант работы. Многие сталкиваются с объявлениями о трудоустройстве с «плавающими» условиями и другими странными нюансами, которые при личной встрече или при телефонном разговоре, так и остаются «за кадром». Мошенничество в этой сфере охватывает около четверти от всех объявлений о работе. Как распознать обман и что делать, если вы стали жертвой злоумышленников, рассказывает ivbg.ru.

Что следует учитывать при поиске работы?

Когда вы нашли привлекательную для себя вакансию, не поленитесь узнать в интернете информацию о работодателе. Если за ним числится обман, то об этом наверняка писали прошлые жертвы мошенничества. Штудируя данные обратите внимание, что компания без официального адреса вероятнее всего — фиктивная. То же можно сказать, если организация не использует аккаунты на сервисах. Компания, которая хочет развиваться в своем сегменте рынка, всегда имеет личный веб-сайт.

После просмотра интересующей вас вакансии, в которой много расплывчатой информации, на собеседовании или при телефонном разговоре, задавайте прямые вопросы и добивайтесь на них конкретных ответов. Если представитель организации, подавшей заявку о поиске сотрудника, продолжает «мутить воду» — это явный признак мошенничества.

Трудоустройство на работу априори не может быть платным, поэтому избегайте компаний, где требуют заплатить за устройство на работу или оформление документации на трудоустройство.

Кроме того, на факт обмана показывают такие нюансы, как:

свободный график, при котором работник может самостоятельно выбирать время начала и окончания трудовой деятельности;

полное отсутствие требований к образованию и опыту работы;

в офисах компаний-фальшивок мало мебели и традиционной для офиса атрибутики — например, личных вещей сотрудников, таких как чашки, растения и другое;

требование пройти платные курсы за свой счет для получения желаемой должности;

отсутствует трудовой договор по причине якобы испытательного срока будущего сотрудника либо в нем не указан размер заработной платы.

При взаимодействии с кадровым агентством также могут возникнуть сложности. И среди них встречаются аферисты, поэтому помните, что все соглашения, не подписанные на бумаге и подтвержденными печатью, не являются действительными.

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Какие виды обмана соискателей существуют?

Сетевой маркетинг

Сетевой маркетинг — это такой вид торговли, к которому нужно относиться с осторожностью. Есть люди, которые действительно неплохо зарабатывают на нем, привлекая новых людей в пирамиду и поднимаясь за их счет, а также реализовывая продукцию определенной компании. Подобная сфера деятельности подойдет тем людям, кто не боится рисковать и готов вкладываться и материально, и морально, и по времени.

Взносы и тестовые задания

Уловки с тестовыми заданиями распространены среди фрилансеров — копирайтеров, веб-дизайнеров, создателей сайтов и других. Недобросовестный работодатель выкладывает объявление о поиске сотрудников на удаленку на длительный срок. Для приема на работу представители компании предлагают соискателю выполнить тестовое задание, а после получения результата не выходят на связь.

Отметим, что такие схемы обмана действуют и среди юристов, инженеров, экономистов и в других сферах. В виде тестового задания могут назначить провести проверку документации или продумать бизнес-план.

Также и со взносами. Работодатель, жалуясь на безответственных соискателей, просит внести гарантий взнос для того, чтобы человек подтвердил серьезность своих намерений стать частью штата организации. Получив желаемое, он «обрубает» контакты.

Удаленка

Удаленная работа опасна не только выполненным заданием без оплаты и отсутствием дальнейшего трудоустройства, но настоятельной рекомендацией работодателя приобрести для дальнейшей трудовой деятельности какие-либо предметы или материалы. Таким образом мошенники реализуют свою продукцию, а человек не получает желаемую должность. Вернуть купленный товар не получится, даже если он полностью исправен и не использовался. Кроме того, есть риск приобрести бракованный товар. В этом случае чаще всего злоумышленники вещают все «шишки» на неудачливого соискателя и отказывают в должности.

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Что делать, если вы стали жертвой мошенничества при поиске работы?

Если вас обманул недобросовестный работодатель, то вы можете обраться с заявление о нарушении ваших прав в полицию, прокуратуру, суд или трудовую инспекцию. Каждая из инстанций примет и рассмотрит жалобу.

В 2020 году согласно результатам опроса hh.ru, около 70% петербуржцев натыкались на мошенничество при поиске работы.