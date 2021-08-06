Стало известно, где 6 августа зафиксированы 237 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 237 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 6 августа.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+6), Зиновья Гора (+1), СХТ (+1), Большой Двор (+1).

Волосовский район: Каложицы (+1), Кикерино (+1), Ястребино (+2), Большой Сабск (+1), Клопицы (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Рыжково (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+10), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Янино-2 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), им. Морозова (+3), Старая (+7), Романовка (+3), им. Свердлова (+3), Дубровка (+1), Бор (+1), Павлово (+1), Березовка (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Светогорск (+4), Каменногорск (+4), Большое поле (+1), Вещево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Войсковицы (+2), Вырица (+3), Коммунар (+4), Дружная Горка (+1), Сусанино (+2), Лукаши (+1), Горки (Веревское сельское поселение) (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Малый Луцк (+1).

Киришский район: Кириши (+8), Будогощь (+1), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+3), Приладожский (+2), Сологубовка (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Ропша (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Виллози (+1), Разбегаево (+1), Нижняя Бронна (+1), Яльгелево (+1), Узигонты (+1).

Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+2), Ретюнь (+1), Межозёрный (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+3), Саперное (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+2), Починок (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+7), Савиновщина (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+15), Шугозеро (+2), Цвылёво (+1).

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+5), Никольское (+3), Новолисино (+1), Форносово (+1), Сельцо (+1), Любань (+1).