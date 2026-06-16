С начала сезона в Ленобласти очищено от борщевика 3 311 гектаров. Больше всего — в Лужском (1189 га), Волосовском (602 га) районах и Гатчинском округе (505 га).
Всего по программе планируется обработать 6,2 тысячи гектаров в 111 поселениях. На эти цели выделено 49,6 млн рублей, сообщил вице-губернатор Олег Малащенко.
В частности, дорожные службы обработали 466 участков вдоль региональных трасс общей площадью 1 172 гектара. Энергетики отчитались о работе на площади 10,8 гектара под линиями электропередач. Лесной фонд обработал почти 1 гектар в Бокситогорском и Всеволожском районах. Водоканал очистил 26 гектаров в зонах водоснабжения и водоотведения.
Напомним, список поселений, ведущих работы по уничтожению борщевика в 2026 году, размещен на сайте комитета по АПК. Граждане могут проверить территории и обратиться в администрации муниципалитетов для включения в программу, если обнаружат незачищенные участки.