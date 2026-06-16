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В Ленобласти очистили от борщевика более 3 тысяч гектаров

С начала сезона в Ленобласти очищено от борщевика 3 311 гектаров. Больше всего — в Лужском (1189 га), Волосовском (602 га) районах и Гатчинском округе (505 га).

Всего по программе планируется обработать 6,2 тысячи гектаров в 111 поселениях. На эти цели выделено 49,6 млн рублей, сообщил вице-губернатор Олег Малащенко.

В Ленобласти очистили от борщевика более 3 тысяч гектаров - Больше всего – в Лужском, Волосовском районах и Гатчинском округе.
Фото: администрация ЛО.

В частности, дорожные службы обработали 466 участков вдоль региональных трасс общей площадью 1 172 гектара. Энергетики отчитались о работе на площади 10,8 гектара под линиями электропередач. Лесной фонд обработал почти 1 гектар в Бокситогорском и Всеволожском районах. Водоканал очистил 26 гектаров в зонах водоснабжения и водоотведения.

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Напомним, список поселений, ведущих работы по уничтожению борщевика в 2026 году, размещен на сайте комитета по АПК. Граждане могут проверить территории и обратиться в администрации муниципалитетов для включения в программу, если обнаружат незачищенные участки.

Теги

борщевик Ленобласть
Новости Происшествия

200 кг растительного наркотика нашли в бытовке в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Видео: официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно, местный житель занимался незаконным оборотом наркотиков и организовал межрегиональные перевозки запрещенных веществ. В качестве склада он использовал строительную бытовку, внутри нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка нашли в арендованном автомобиле.

Экспертиза подтвердила, что около 10 кг содержимого одного из мешков — это растительный наркотик. Общий вес изъятого составил около 200 кг. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. 

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Теги

наркотики Петербург полиция Ирина Волк

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