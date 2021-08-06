Долгострой в Кировске получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Инвестор завершил строительство проблемного объекта на 402 квартиры.

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов для ЖК «Нева Сити» в Кировске.

КТ «Социальная инициатива» начала строить дома еще в 2005 году, в 2007 году стройка была приостановлена. Обязательства по достройке объекта взял на себя застройщик ООО «СК «Нева-Сити». Первый корпус дома был выведен еще в 2019 году.

В этом году в Ленобласти были пять долгостроев: ЖК «Землянино» в массиве Ковалево, ЖК «Сокол» и «Материк» в Мурино, ЖК «Чистый ручей» в Сертолово, на вводе находится первый корпус ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.