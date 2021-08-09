Чаще всего специалисты привлекались к спасению людей на водных объектах — 11 раз, а также дважды при ДТП и четырежды при поиске людей в лесах.

Сегодня, 9 августа, Аварийно-спасательная служба Ленобласти поделилась еженедельной сводкой своей деятельности. Чаще всего специалисты привлекались к спасению людей на водных объектах — 11 раз, а также дважды при ДТП и четырежды при поиске людей в лесах.

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В ходе спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, погибло 4 человека и 4 человек найти не удалось.