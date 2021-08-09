Из карьера у Павлово достали тело мужчины

Накануне вечером, 8 августа, в карьере рядом с поселком Павлово в Кировском районе Ленобласти утонул 37-летний мужчина.

Только на следующий день поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга завершил поиски утонувшего. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что менее чем за два летних месяца в водоемах Ленобласти утонули 42 человека, еще 20 до сих пор ищут. Спасатели Ленобласти напоминают о мерах безопасности на воде.