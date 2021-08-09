Разводка моста через реку Свирь на два часа остановит движение по трассе “Кола”

Движение по трассе “Кола” на два часа перекроют во вторник, 10 августа.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 10 августа с 11.10 до 13.10 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 “Кола”, неподалеку от города Лодейное Поле. Это связано с проход вверх по реке по реке состава «МБ-1219» + «ВЭШ 64024» + «Лиман» и теплохода «Игорь Ильин».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее мы сообщали, что в Тосненском районе три дня подряд будет временно перекрыто движение на участке трассы М-10 «Россия». Там будут проводить провода для фонарей.