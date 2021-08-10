В поселок Яблоновка заметили прилетевшую из Финляндии пустельгу

Автор: Гузель Галимова
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Птица отдохнула на дачном участке в Приозерском районе Ленобласти и продолжила свой путь.

Пустельгу заметили на одном из дачном участке в поселке Яблоновка. Предполагалось, что у птицы повреждено крыло, но оказалось, что все в порядке. На лапе у пернатого нашли кольцо центра кольцевания птиц Хельсинки.

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Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

Комитет по животному миру Ленобласти уже сообщил в центр кольцевания об обнаружении окольцованной птицы.

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10.08.2021 105
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