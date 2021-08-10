В поселок Яблоновка заметили прилетевшую из Финляндии пустельгу

Птица отдохнула на дачном участке в Приозерском районе Ленобласти и продолжила свой путь.
Пустельгу заметили на одном из дачном участке в поселке Яблоновка. Предполагалось, что у птицы повреждено крыло, но оказалось, что все в порядке. На лапе у пернатого нашли кольцо центра кольцевания птиц Хельсинки.
Комитет по животному миру Ленобласти уже сообщил в центр кольцевания об обнаружении окольцованной птицы.
Вам будет интересно
В понедельник, 10 августа, в Ладожское озеро выпустили самку и четырех самцов кольчатой нерпы, которых нашли весной в истощенном состоянии. Самцы...
10.08.2021 105