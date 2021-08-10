Заплутавшего в лесу под Приозерском пенсионера спасли благодаря СМС

В Приозерском районе Ленобласти пожилой мужчина заблудился в лесу. На выручку ему пришли спасатели и современные технологии.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Информация о пропаже пенсионера после лесной прогулки спасателям поступила днем, 10 августа. В поисках дедушки были задействованы группы ПСО «Экстремум» и Приозерский поисково-спасательный отряд. По информации 47news, пенсионера спас включенный телефон, на который отправили СМС со ссылкой на закрытый сайт отряда, с помощью которого были определены координаты пропавшего.
В Аварийно-спасательной службе рассказали, что поиски пенсионера завершились около пяти вечера. Заплутавшего дедушку на квадроцикле привезли к родственникам. Его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.
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