Заплутавшего в лесу под Приозерском пенсионера спасли благодаря СМС

В Приозерском районе Ленобласти пожилой мужчина заблудился в лесу. На выручку ему пришли спасатели и современные технологии.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Информация о пропаже пенсионера после лесной прогулки спасателям поступила днем, 10 августа. В поисках дедушки были задействованы группы ПСО «Экстремум» и Приозерский поисково-спасательный отряд. По информации 47news, пенсионера спас включенный телефон, на который отправили СМС со ссылкой на закрытый сайт отряда, с помощью которого были определены координаты пропавшего.

В Аварийно-спасательной службе рассказали, что поиски пенсионера завершились около пяти вечера. Заплутавшего дедушку на квадроцикле привезли к родственникам. Его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.