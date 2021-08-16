В Леноблизбирком рассказали о деятельности наблюдателей на парламентских выборах в Ленобласти

На выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, наблюдателей вправе назначить каждая политическая партия, зарегистрировавшая список кандидатов, каждый зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидат, а также Общественная палата России, региональная Общественная палата.
Наблюдатели имеют право присутствовать в дни голосования с момента начала работы участковой избирательной комиссии и до получения сообщения вышестоящей избирательной комиссии о принятии протокола об итогах голосования.
Наблюдателем может быть назначен любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом на соответствующих выборах, независимо от его места жительства.
Он имеет право, в том числе, наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, наблюдать за подсчетом голосов избирателей, вести фото- и видеосъемку в помещении для голосования, предварительно уведомив об этом председателя избирательной комиссии. Кроме того, наблюдатель может обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования, получать заверенные копии протоколов.
Наблюдатель не вправе, в том числе, выдавать бюллетени, заполнять его по просьбе избирателя, принимать непосредственное участие в их подсчете. А также проводить предвыборную агитацию среди избирателей, участвовать в принятии решений участковой комиссии.
В помещении для голосования наблюдателям необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты.
Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.