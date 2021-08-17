Шесть музыкантов из Ленобласти стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России»

Учащиеся детских школ искусств Ленобласти и студенты колледжа культуры и искусства с успехом представили регион на конкурсе «Молодые дарования России 2021».

Дипломы Лауреатов II степени получили Яна Быстрова из Всеволожска и Анна Тихонова из Выборга. В число Лауреатов III степени вошли трое музыкантов и танцоров Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Еще одним Лауреатом III степени стала ученица Детской школы искусств имени Михаила Глинки города Всеволожска Диана Логинова.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».