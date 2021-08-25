«Динамо-Ленинградская область» начинает очередной спортивный сезон

Уже завтра, 26 августа, волейболисты примут участие в XVI Международном турнире «Мемориал Вячеслава Платонова».

Соревнования, посвященные памяти о легендарном волейбольном тренере Вячеславе Алексеевиче Платонове, пройдут в петербургской Академии волейбола его имени.

Отметим, что в 2006 году ленинградский «Динамо» стал победителем первого «Мемориала Платонова», а в последующие годы — многократным его призёром. Сейчас же у команды новый главный тренер ― пришедший из красноярского «Енисея» Александр Климкин. Обновлен состав команды.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 25 января, в Сосновом Бору был открыт крупнейший в России волейбольный центр. Это двухэтажный комплекс с трибунами вместимостью 2, 5 тыс зрителей и парковкой на 158 машин. Центр стал базовой площадкой для клуба «Динамо ЛО». Центр выиграл Всероссийскую премию Sport Facilities 2020-2021, как лучший многофункциональный спортивный объект.