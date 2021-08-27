В Ленобласти выявили 205 новых зараженных коронавирусом — данные на 27 августа

В Ленобласти за последние сутки выявили 205 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 62 281 человек, выздоровели — 49 104.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Бор (+2), Климово (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Терпилицы (+3), Отделение совхоза «Кикерино» (+1).

Волховский район: Волхов (+6).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+12), Кудрово (+14), Янино-1 (+2), Воейково (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+3), Старая (+3), Романовка (+2), Дубровка (+2), Суоранда (+2), Углово (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), Лупполово (+1), Кальтино (+1), Орово (+1), Елизаветинка (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Большое поле (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+6), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Монделево (+1), Терволово (+2), Коммунар (+1), Шпаньково (+1), Старосиверская (+1), Сяськелево (+1), Лукаши (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Усть-Луга (+1), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+2), Большое Кузёмкино (+1), массив Тикопись (+1).

Киришский район: Кириши (+16), Будогощь (+1), Кукуй (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Лезье (+1).

Лодейнопольский район: Алеховщина (+1), Ковкеницы (+1), Старая Слобода (+1), Вахнова Кара (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Ропша (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Пикколово (+1), Райкузи (+1), СНТ Красногорское (+1), Аропаккузи (+1).

Лужский район: Луга (+6), Толмачёво (+1), Серебрянский (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1), Ромашки (+1), Березово (+1), Четверяково (+2), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6), Овсище (+1), Демешкин Перевоз (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+7), Шугозеро (+1), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1), Дуброво (+1).

Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+2), Федоровское (+1), Любань (+1).