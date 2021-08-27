112 Ленобласти поможет оперативно вызвать экстренные службы даже с соседних областей

«Система-112» Ленобласти наладила автоматизированное информационное взаимодействие с Вологодской, Псковской и Новгородской областями, Санкт-Петербургом и Республикой Карелия.

«Система-112» Ленобласти поможет оперативно вызвать экстренные службы благодаря защищенным каналам связи и специальному программному обеспечению. За счет оперативной организации реагирования экстренных служб, помощь оказывается быстрее.

Только в этом году из «Системы-112» Ленобласти в «Системы-112» соседних областей передано около 17 тысяч обращений граждан, получено более 38 тысяч обращений.

Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. В Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно.

Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.