В Ленобласти выявили 207 новых зараженных коронавирусом — данные на 28 августа

В Ленобласти за последние сутки выявили 207 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 62 488 человек, выздоровели — 49 187.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Бор (+2).
Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Курковицы (+1), Курск (+1), Ущевицы (+1).
Волховский район: Волхов (+2), Усадище (+1).
Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+9), им. Морозова (+1), Старая (+5), Вартемяги (+1), Токсово (+3), Романовка (+2), Бугры (+1), им. Свердлова (+4), Дубровка (+1), Углово (+1), Хапо-Ое (+1), Лупполово (+1), Касимово (+1), Кавголово (+1).
Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Большое поле (+1), Возрождение (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+3), Сиверский (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Тихковицы (+4), Новый Свет (+1), Нижняя (+3), Малое Замостье (+2).
Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Большой Луцк (+1).
Киришский район: Кириши (+13), Будогощь (+2), Березовик (+1), Белая (+1).
Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Рассвет (+1).
Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Ропша (+2), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Разбегаево (+1), Коттеджный поселок «Петергофские предместья» (+1).
Лужский район: Луга (+2), Оредеж (+1), Серебрянский (+1), Мшинская (+1).
Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+10).
Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+4), Снегиревка (+1), Кривко (+2), Красноозёрное (+2), Запорожское (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+7), Выскатка (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+11), Чемихино (+1).
Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+4), Ульяновка (+2), Сельцо (+1), Ильинский погост (+1).