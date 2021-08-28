Два грузовика столкнулись на границе Санкт-Петербурга и Всеволожского района

В больницу увезли одного из шоферов.
По информации экстренных служб, авария произошла поздним вечером 27 августа на развязке Мурманского шоссе с КАД. На трассе произошло столкновение двух КамАЗов.
Дежурная смена 150 пожарной части деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента, мужчина госпитализирован.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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25.08.2021 276