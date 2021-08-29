Фото: Audi A4 сгорела в Сосновом Бору

В паблике «Мой Сосновый Бор» сообщают: вечером 28 августа на глазах у местных житель загорелась иномарка. Пламя могло перекинуться и на припаркованные по соседству автомобили.

По информации ivbg.ru, пожар произошел около 21:04 во дворе дома № 12, расположенного на проспекте Героев в Сосновом Бору. Огонь охватил моторный отсек Audi A4.

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Горящий автомобиль потушила дежурная смена 71 пожарной части. По предварительной информации, физически от пламени никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливается.