По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 201 человека.
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29.08.2021 235
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+3), Бор (+1), Самойлово (+1), Заборье (+1), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+1), Жилгородок (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Колчаново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+17), Кудрово (+13), Янино-2 (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+2), Павлово (+2), Углово (+1), Токкари (+1), Касимово (+1), Медный Завод (+1), Березовка (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Победа (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Войсковицы (+1), Вырица (+2), Коммунар (+2), Химози (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Дружная Горка (+1), Сабры (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Большое Кузёмкино (+1), Пулково (+1).
- Киришский район: Кириши (+13), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Назия (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+1), Нижняя Колония (+1), Иннолово (+1), Лебяжье (+1), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Турово (+2), Плоское (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2), Петровское (+1), Мельниково (+4), Понтонное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Овсище (+1), Карино (+1), Б. Руя (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+10), Царыцино Озеро (+1), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+8), Никольское (+2), Сельцо (+1), Ушаки (+1).