Сергей Перминов выступил перед участниками 3-го этапа ХХХ конференции ЛОРО «Единой России»

Сенатор, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов выступил с приветственным словом по видеосвязи перед делегатами и участниками 3-го этапа ХХХ конференции ЛОРО партии.
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30.08.2021 41
«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Разрешите приветствовать вас – делегатов, участников 3-го этапа ХХХ партийной конференции. Сегодня вам предстоит одобрить и принять за основу программу регионального отделения Партии», – обратился Сергей Перминов
Эта программа будет регламентировать развитии Ленинградской области и обуславливать качество жизни жителей региона в ближайшие пять лет.
«Команда 47 – это команда, которая не дает пустых обещаний, работает на результат в интересах каждого жителя нашего региона. Я хочу, чтобы этот документ послужил первым шагом к вашей победе. К победе, которую одержат наши кандидаты, обретут новый статус и будут работать в интересах каждого жителя Ленинградской области», – заявил Сергей Перминов
Также сенатор пожелал всем присутствовавшим при его обращении удачи, победы и всего самого лучшего.