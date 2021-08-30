Сергей Перминов выступил перед участниками 3-го этапа ХХХ конференции ЛОРО «Единой России»

Сенатор, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов выступил с приветственным словом по видеосвязи перед делегатами и участниками 3-го этапа ХХХ конференции ЛОРО партии.

Вам будет интересно Сергей Перминов поучаствовал в юбилейной конференции парламентов Балтики Сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 30... 30.08.2021 41

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Разрешите приветствовать вас – делегатов, участников 3-го этапа ХХХ партийной конференции. Сегодня вам предстоит одобрить и принять за основу программу регионального отделения Партии», – обратился Сергей Перминов

Эта программа будет регламентировать развитии Ленинградской области и обуславливать качество жизни жителей региона в ближайшие пять лет.

«Команда 47 – это команда, которая не дает пустых обещаний, работает на результат в интересах каждого жителя нашего региона. Я хочу, чтобы этот документ послужил первым шагом к вашей победе. К победе, которую одержат наши кандидаты, обретут новый статус и будут работать в интересах каждого жителя Ленинградской области», – заявил Сергей Перминов

Также сенатор пожелал всем присутствовавшим при его обращении удачи, победы и всего самого лучшего.